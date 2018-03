Siracusa, seminario Ance su bonus fiscali per riqualificazione

E' in programma per giovedì 22 marzo con inizio alle 9,00 presso la sede di Confindustria un seminario a cura di Ance Siracusa sulle ultime novità riguardanti i “bonus fiscali” per interventi di riqualificazione. Sarà presentata la piattaforma di cessione del credito a cura di Ance e Deloitte che punta a risolvere il problema di liquidità dei condomini e delle imprese, facilitando l’intervento del sistema bancario e garantendo sicurezza agli investitori interessati all’acquisto dei crediti d’imposta.

Verranno chiariti anche i principali aspetti fiscali e normativi di tali agevolazioni fiscali, insieme ai necessari requisiti tecnici per gli interventi strutturali ed energetici per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Relatori Marco Zandonà, Direttore Area Fiscalità Edilizia ANCE, l’Ing. Nicola Massaro, Direttore Area Tecnologie e Qualità delle Costruzioni ANCE e Antonio Piciocchi, Senior Partner Deloitte.

Parteciperanno anche i Presidenti degli Ordini Professionali di Ingegneri, Architetti e Pianificatori e del Collegio dei Geometri della Provincia di Siracusa oltre che il Presidente di ANACI Siracusa.