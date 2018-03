Siracusa, centro servizi turistici: sabato l'inaugurazione

n progetto di rete, dedicato al turismo e all’accoglienza.

“SOS” acronimo di “Sud Orientale Sicula” è il nome del progetto di rete promosso dalla Fondazione di Comunità Val di Noto e dedicato al turismo e all'accoglienza. Assisterà l’attività di alcune delle imprese che sono nate grazie all’Incubatore “Eureka” della Fondazione, al bando per le StartUp del Comune di Siracusa e al progetto CoopUp, insieme ad alcune cooperative sociali.

negli spazi concessi dall’Arcidiocesi di Siracusa, in via Minerva, è stato creato un “Centro di servizi turistici” finalizzato a promuovere l’immagine del territorio, la sua cultura, le sue bellezze architettoniche e naturalistiche. Un luogo, quindi, di interazione tra il territorio ed il turista, che potrà avere accesso ad ogni informazione necessaria per il suo soggiorno in provincia.

L’inaugurazione del Centro si svolgerà sabato 24 marzo alle 10.