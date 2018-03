Siracusa, rappresentazioni classiche, Camilleri, Baricco, Ficarra e Picone: raddoppiati gli spettacoli

Tre grandi spettacoli e altri tre di contorno. E' questa la novità della stagione 2018 delle rappresentazioni classiche che presto si aprirà al Teatro Greco di Siracusa.

Yannis Kokkos, Emma Dante e Giampiero Solari saranno i registi di, rispettivamente, "Edipo a Colono" di Sofocle, "Eracle" di Euripide e, al suo debutto a Siracusa, "I Cavalieri" di Aristofane. A snocciolare curiosità per il festival degli spettacoli classici è Francesco Pinelli, commissario Inda in conferenza stampa a Roma, insieme a personalità importanti che stanno contribuendo alla buona riuscita dell'evento.

Due tragedie e una commedia che trattano temi molto attuali, sotto tre punti di vista, come il potere e il populismo. Novità assoluta sono gli spettacoli a correlato. Verrà quindi riproposta la commedia "Rane" interpretata da Ficarra e Picone, i quali l'anno scorso hanno fatto registrare un sold out senza precedenti.

Andrea Camilleri, lo scrittore conosciuto per i gialli del commissario Montalbano, è un altro protagonista di questa stagione. Lo spettacolo firmato Camilleri che sarà messo in scena è Tiresia, un personaggio molto amato e scelto da Camilleri come strumento per raccontare se stesso.

E infine, l'ultimo spettacolo, è Palamede, un eroe dimenticato, ma eletto protagonista da Valeria Solarino e Alessandro Baricco, ricordato per essere stato il regista di noti film come Seta e Lezione ventuno, ma anche brillante scrittore di testi umani, poetici e profondi come Oceano Mare.

Tra gli attori più famosi Francesco Pannofino, che interpreterà il salsiccere nella commedia I Cavalieri. La magia comincia dal 10 maggio.