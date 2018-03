Avola, pedofilia online business in crescita: i dati di Meter onlus

La pedofilia in costante crescita: questo il dato allarmante fornito oggi dal Report 2017 di Meter onlus, l'associazione di Don Fortunato di Noto che da anni combatte questo fenomeno. La presentazione oggi a Pachino presso il Polo Formativo ed Educativo.

Le foto e i video trovati in rete sono rispettivamente quasi raddoppiate e quintuplicati. Vittime bambini di età compresa tra 0 e 12 anni.

"L’adescamento, l’abuso, la produzione, la diffusione e l’acquisto del materiale della pedofilia e della pedopornografia - denuncia Don Di Noto - è un business in crescita gestito anche dalla criminalità organizzata. E’ inquietante il silenzio e la connivenza dei colossi del web e di tanti Paesi che ancora non hanno una legislazione specifica e non collaborano contro questi crimini".

In Europa e America si trovano la maggior parte delle aziende che gestiscono i server, permettendo il funzionamento di molti siti o piattaforme in cui si divulga materiale pedopornografico.

I numeri forniti da Don Fortunato Di Noto sono impressionanti: "Abbiamo 3.137 protocolli di segnalazione (ed ogni protocollo contiene indirizzi e/o riferimenti sospetti), contro i 2.414 del 2016. Non solo: i siti web segnalati sono quasi raddoppiati, passando da 9.379 del 2016 a 17.299. Nel 2017 abbiamo seguito 131 casi che, in prevalenza, si concentrano in Sicilia (57), Campania (26), Lazio (9). Nel 2016 erano appena 91".

Da qui l'appello ad intervenire: “Per Meter - conclude don Fortunato Di Noto - è necessaria una attenzione internazionale che consenta una azione più incisiva nella individuazione e nella repressione dei soggetti criminali che producono, distribuiscono e detengono materiale pedofilo. Altrimenti, bisognerebbe comunicare ai bambini che le loro tragiche e fragili storie di abuso e sofferenza non interessano a nessuno”.