Siracusa, Cisl: avviata campagna elettorale per rinnovo Rsu

E' stata avviata la campagna elettorale Cisl per il rinnovo delle rappresentanze sindacali (Rsu) dei lavoratori della scuola e del pubblico impiego.

Dal 17 al 19 aprile prossimi la consultazione coinvolgerà i dipendenti delle scuole di ogni ordine e grado, i lavoratori di Stato, parastato, enti locali e sanità. I rappresentanti eletti avranno titolo a trattare, per il triennio 2018-2021, con le controparti istituzionali in materia di organizzazione del lavoro e, insieme ai sindacati firmatari di contratto, in tema di integrativo salariale.

All’appuntamento, la Cisl siracusana, arriverà con 128 candidati per il settore scuola e 205 per gli uffici pubblici. Quanto alla scuola il sindacato guidato sul territorio da Giovanni Migliore e dall’aggiunto Patrizia Epaminonda, lancia 82 donne (64%) e 46 uomini (36%) che si confronteranno nei 71 istituti dove saranno allestiti i seggi.

La federazione guidata, invece, da Daniele Passanisi (FP Cisl) punta su 72 donne (35%) e 133 uomini (65%) che attenderanno l’esito del voto nei 46 enti dove sono state presentate le liste.

"L’elezione delle Rsu – ha commentato il segretario generale della UST Ragusa Siracusa, Paolo Sanzaro – è una straordinaria occasione di democrazia, rappresentanza e partecipazione per tutti i lavoratori. I rappresentanti sono baluardo essenziale per i diritti di ogni lavoratore e contribuiscono attivamente alle trattative e al miglioramento delle condizioni di lavoro. La contrattazione decentrata è uno strumento importante che le nostre Rsu, da sempre, continuano a sostenere dopo studio e formazione. Un ruolo, quello delle Rsu, sempre più centrale per tutelare i diritti e le condizioni di vita e di lavoro".