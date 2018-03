Siracusa, sequestro 63 kg alimenti a ristorante

Ristoranti di Ortigia, a Siracusa oggetto di controlli della Polizia, in collaborazione con personale dell’Asp.

In uno di questi gli accertamenti hanno evidenziato una precaria condizione igienico-sanitaria: in un lavello utilizzato per lavare le stoviglie sono stati trovati scarti di alimenti di vario genere, posti in una busta di plastica. All’interno del frigorifero , in violazione delle disposizioni europee in materia di sicurezza alimentare, cibi di diversa tipologia (animale, vegetale, ittica) conservati in vaschette di plastica, prive di coperchio, e collocati nei vari scomparti del frigo, in una situazione di assoluta promiscuità e commistione tra generi alimentari differenti.

Da qui il sequestro penale di 63 chili di prodotti alimentari, convalidato successivamente dall'Autorità Giudiziaria.

Nei giorni scorsi, era stato denunciato il titolare di un altro ristorante, sempre in Ortigia, per il reato di tentata frode nell’esercizio del commercio: sui menù mancava l'indicazione dell’eventuale presenza di prodotti congelati.