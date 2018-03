Cronache dallAntichità, Rai Storia racconta la sconfitta degli ateniesi a Siracusa

I 300 spartani alle Termopili e la sconfitta degli ateniesi a Siracusa: due eventi che inquadrano il V secolo a.C., il secolo d'oro delle città-stato greche, il secolo del teatro, della filosofia, dello sviluppo della democrazia, ma anche il secolo del tramonto consumato nella guerra tra Sparta e Atene. Li racconta Cristoforo Gorno nel nuovo appuntamento con "Cronache dall’Antichità" andato in onda questa mattina su Rai Storia. Esplorando i luoghi dell'azione, le telecamere della Rai si accendono a Siracusa, e Gorno racconta i grandi scenari che hanno determinato questi avvenimenti fondamentali della storia antica e scandaglia le fonti per mettere in luce i dettagli meno conosciuti.