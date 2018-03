Usa, tempeste nel sudest: ingenti danni, zero vittime

Violenti temporali accompagnati da diversi tornado e da grandine con chicchi della dimensione di una palla da tennis stanno colpendo il sudest degli Stati Uniti, in particolare l'Alabama, causando ingenti danni in un'area che, secondo i meteorologi, comprende circa 29 milioni di persone. Nella parte settentrionale dello Stato e nel sud del Tennessee, colpiti da almeno tre trombe d'aria, il vento ha divelto i tetti di alcune case e alcuni fabbricati sono stati strappati dalle fondamenta. L'energia elettrica è venuta a mancare in vaste aree, e diverse strade sono state chiuse per caduta di alberi o tralicci. Al momento non ci sono comunque notizie di vittime.

Il servizio meteorologico ha diramato un allerta per chicchi di grandine del diametro fino a 7,5 centimetri e raffiche di vento da 115 chilometri orari, e altre trombe d'aria. Le scuole resteranno chiuse fino al passaggio della tempesta ed è stato raccomandato di restare in casa e tenere le automobili al coperto, dove possibile.