Canicattini Bagni, una fiaccolata per Laura Petrolito

La città di Canicattini Bagni si mobilita per ricordare Laura Petrolito, la giovane ventenne uccisa dal compagno.

Domani alle 21 si terrà una fiaccolata: le amiche, i parenti, l’amministrazione comunale, con il testa il Sindaco Marilena Miceli, vi prenderanno parte. Il via da via Vittorio Emanuele, davanti la Caserma dei Carabinieri, luogo simbolo di Giustizia, e conclusione davanti alla Chiesa Madre in Piazza XX Settembre.