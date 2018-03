Canicattini Bagni, omicidio Laura Petrolito: il padre chiede giustizia

Non si dà pace Andrea Petrolito per la morte della figlia uccisa sabato sera dal compagno. Oggi ha parlato in tv e dai microfoni di "Pomeriggio Cinque" ha urlato tutta la sua rabbia contro colui che gli ha tolto la sua unica ragione di vita.

"Ho cresciuto Laura da solo, da quando aveva due anni - dice con le lacrime agli occhi - ed è successo quello che non doveva accadere. L'ha ammazzata come un animale e invece Laura non meritava una morte del genere".

Andrea Petrolito è sopraffatto dal dolore. "Nessuno mi potrà ridare mia figlia e invece lui è ancora vivo. Mia figlia - continua - aveva chiesto aiuto all'assistente sociale perchè diceva di essere maltrattata e aveva chiesto di andare in comunità insieme al figlioletto, ma non ha ottenuto niente".

Il piccolo, di 8 mesi, figlio della coppia, intanto è stato inserito in una casa-famiglia.