Siracusa, individuata discarica abusiva

Individuata una discarica abusiva dalla Polizia Provinciale di Siracusa in contrada Grottone. Si tratta di un'area di circa 3000 mq, dove sono conferiti "rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" tra cui anche amianto, ma anche tutta una serie di scarti di arredamento come porte, sedie divani ecc...

Il proprietario del fondo, V. S. di anni 45 residente in provincia di Catania, che nel caso specifico non può essere chiamato a rispondere dei reati di realizzazione e gestione discarica abusiva, posta in essere da soggetti terzi, ma nei suoi confronti è stata avviata la procedura che prevede il ripristino dello stato dei luoghi, previa emanazione di ordinanza sindacale. Nella fase ispettiva, messa in atto dalla Polizia Provinciale, propedeutica alla emanazione dell’ordinanza, si è ravvisato un “comportamento omissivo” del proprietario del fondo, il quale, sebbene fosse a conoscenza dell’accumulo continuativo e sistematico dei rifiuti, ha tollerato in modo inerte l’abbandono e non ha adottato delle misure di prevenzione al fine di interdire l’ingresso a terzi sul terreno di proprietà.