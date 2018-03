Siracusa, successo per la Casa delle farfalle: la notizia a livello nazionale

Rimbombo nazionale per l'iniziativa la Casa delle Farfalle, tanto che ieri sera è stato mandato in onda un servizio sul tg5 delle 20. "Siracusa – dichiara il vice sindaco Francesco Italia – è alla ribalta dei media nazionali per un evento che si sta rivelando, come pensavamo, di assoluto interesse tanto più perché realizzato in pieno centro storico, in quel salotto verde che è il Giardino dell'Artemision. Uno spazio che la nostra amministrazione ha riqualificato dopo anni di abbandono, diventato un luogo di richiamo e sito di eventi culturali. Realizzare iniziative di successo in spazi comunali riqualificati e consegnati ai siracusani e ai visitatori – conclude l'assessore Italia – sta contribuendo ad accrescere la forza attrattiva della città"