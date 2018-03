Incidente Rosolini, operato il motociclista

È ricoverato in Rianimazione, Francesco Raffa, il motociclista 40enne originario di Palazzolo Acreide coinvolto ieri in un incidente sulla Strada Statale 115 tra Rosolini e Noto, in provincia di Siracusa, nel quale ha riportato un grave politrauma.

Trasportato dal 118 in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania, qui l’uomo è stato trattato al Trauma Center del Pronto Soccorso ed operato per via delle fratture toraciche e della frattura al bacino. Il paziente si trova attualmente in terapia intensiva, con prognosi riservata.