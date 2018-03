Siracusa, all'Istituto Insolera: "A scuola di corto per la legalità"

“A scuola di corto per la legalità”. Mercoledì 21 marzo, alle ore 8,30 all'Istituto superiore “Insolera” di via Modica, in occasione della “Giornata nazionale per la Legalità”, si concluderà il progetto proposto da Siracusa Città Educativa nell'ambito del POFT 2017/18.

Tra le attività realizzate dagli studenti anche un cortometraggio, prodotto con la collaborazione del regista Manuel Giliberti, di Attilio Ierna della Fondazione Inda e del video maker Peppe Migliara.

Il progetto è stato realizzato per promuovere la crescita competente e responsabile degli alunni delle scuole del territorio.