Siracusa, domenica ecologica: Sorbello e Vinci denunciano improvvisazione

No alle sperimentazioni improvvisate. Lo dicono i consiglieri comunali Cetty Vinci e Salvo Sorbello che hanno rivolto un’interrogazione all’amministrazione dopo la chiusura totale al traffico veicolare di Ortigia di questa mattina.

“Non siamo contrari ad iniziative che mirano a tutelare la salute e l’ambiente – dichiarano Sorbello e Vinci – ma proprio per questo non condividiamo le modalità di attuazione di una domenica ecologica che ha provocato notevoli problemi a tanti cittadini. Pensiamo ai ristoratori che non sono potuti entrare con la loro merce, agli anziani e alle persone con disabilità, che pur disponendo del pass non sapevano che oggi non era valido e sono rimasti imbottigliati nella gigantesca fila formatasi in via Malta. Tra l’altro, proprio l’ingorgo creatosi nella zona umbertina ha certamente provocato situazioni difficili anche per quanto riguarda la qualità dell’aria”.