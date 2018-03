Canicattini Bagni, la comunità sconvolta: rinviate manifestazioni per San Giuseppe

La cittadina di Canicattini Bagni con in testa il sindaco, Marilena Miceli addolorata per l'omicidio di Laura Petrolito:

"Quella di questa mattina è una notizia di quelle che non vorresti mai sentire – ha dichiarato il Sindaco -. Una notizia drammatica che ha scosso tutta la comunità canicattinese. Una donna, una giovane mamma, non può morire in questo modo violento. Tutta la città ferita si stringe attorno al figlioletto di Laura, l’altra vittima di questa assurda tragedia, e ai familiari. Auspichiamo che le forze dell’ordine e gli inquirenti facciano piena luce e soprattutto rendano giustizia per la morte di una giovanissima mamma. Una vera e propria follia che come Comune non ci stancheremo di arginare e curare attraverso azioni di sensibilizzazione".

Tutte le manifestazioni previste per oggi sono state fermate e quelle relative alla festività di San Giuseppe, che dovevano svolgersi oggi, sono state rinviate al 1° Maggio.