Siracusa sfortunato, con la Virtus Francavilla finisce pari

Tante occasioni, ma anche tanta sfortuna per il Siracusa che deve accontentarsi di un solo punto nella partita con la Virtus Francavilla.

A rendersi pericolosa per prima è la Virtus Francavilla: al 4' Folorunsho calcia in porta da ottima posizione, nessun problema per Tomei.

Al 33' sinistro di Scardina da centro area, il pallone finisce alto. Al 38'corner di Mancino e deviazione in area che impatta sul palo.

Al 48' Siracusa ancora vicinissimo al gol: sinistro al volo angolatissimo di Mancino, Albertazzi compie un miracolo. Il primo tempo si chiude 0-0.

Nella ripresa riparte la Virtus Francavilla: al 65' Viola pericoloso in area dopo una serie di batti e ribatti, Turati devia in angolo la conclusione. Al 72' ancora Albertazzi miracoloso: colpo di testa in tuffo a botta sicura di Liotti. Al 78' cross dalla sinistra e girata di testa di Scardina, il pallone va fuori di poco.

Tre minuti di recupero, ma il risultato non cambia.