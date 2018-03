Canicattini Bagni, 20enne trovata morta all'interno del pozzo di una trivella: indagano i Carabinieri

E' stata ritrovata morta all'alba di oggi nel pozzo di una trivella di contrada Stallaini, nelle campagne di Canicattini Bagni.

Laura Petrolito, 20 anni, madre di un bambino piccolo, non dava più notizie di se dal tardo pomeriggio di ieri, quando era uscita insieme al compagno, lasciando il piccolo con il nonno.

Secondo quanto riportano le agenzie, la giovane sarebbe stata prima accoltellata e poi gettata nel pozzo. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del fuoco. I militari dell'Arma, hanno, in prima battuta, preso a scandagliare la vita personale della giovane. In caserma in questo momento pare stiano sentendo il compagno con il quale pare che, ultimamente, il rapporto fosse in crisi.

Ieri sera, sarebbe stato il padre di lei a dare l'allarme dopo avere tentato invano di rintracciare la figlia e il suo compagno.