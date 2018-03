Siracusa, Granata: "Il Gargallo sede di master universitari"

Il liceo Tommaso Gargallo sede di Master Universitari su materie classiche, Biblioteca Comunale e sede accogliente di studio e consultazione libraria per tutti i giovani siracusani.

Questo il progetto futuro che Fabio Granata, candidato sindaco a Siracusa, ha pensato per la sede storica del Gargallo.

"In accordo con le autorità scolastiche - afferma - proporremo che sia sede delle quinte(terzo liceo di una volta) per far completare ai giovani il percorso formativo nel luogo storico degli studi classici siracusani"

Granata è stato il primo firmatario di un esposto sulla irregolarità degli attuali lavori di restauro che ha portato al sequestro giudiziario dell'edificio.