Siracusa, abusivismo commerciale: maxi sequestro di merce in Ortigia

E' durato un intero weekend il servizio di contrasto al'abusivismo commerciale in Ortigia condotto dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale.

Il blitz ha interessato, in particolare, le aree adiacenti alla Marina e alla Fonte Aretusa.

Sono stati sanzionati 8 venditori ambulanti, tutti uomini ed extracomunitari, di età fra i 35 e i 45 anni, trovati in possesso della merce venduta abusivamente. Numerosi i sequestri di merce contraffatta o di dubbia provenienza per un totale di 1100 paia di occhiali da sole, 620 cinture, 2220 cover per smartphone, 160 foulard, 100 bastoni per i selfie, 750 collanine, 150 pellicole per display e 80 calamite souvenir.

Sono state, inoltre, effettuate verifiche amministrative in locali pubblici, insieme a personale della Azienda Sanitaria Provinciale. Contrllati anche diversi ristoranti, in uno in particolare sono state riscontrate e sanzionate alcune violazioni amministrative per la diffusione musicale non autorizzata e per inosservanze sulle prescrizioni per la sicurezza alimentare.

I servizi continueranno per tutta la stazione estiva, in ossequio alle strategie operative individuate in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.