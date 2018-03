Siracusa, piscina comunale: Baio bacchetta l'Asp per il silenzio sulle ultime analisi

Inspiegabile il silenzio e la mancata comunicazione sui risultati dellle ultime analisi che l'Asp ha effettuato sull'acqua delle piscine della Cittadella dello sport di Siracusa. La perplessità viene espressa dal componente della Direzione provinciale del Pd, Salvo Baio, che sulla vicenda chiede e pretende chiarezza.

"In data 6 marzo, il direttore del servizio di Igiene pubblica dell'Asp - scrive in una nota - comunicò che il giorno precedente erano stati prelevati ulteriori campioni d'acqua delle piscine della Cittadella e che entro tre gironi, cioè entro l'otto marzo, si sarebbero conosciuti i risultati. Invece fino ad oggi non si sa ancora nulla. Questo silenzio - continua - di fronte ad un problema che si trascina da oltre tre mesi e che interessa centinaia di atleti, tra cui anche ragazzini di dieci anni, non depone a favore della trasparenza dei comportamenti e del diritto dell'opinione pubblica ad essere informata.

I casi sono due: o i risultati delle analisi hanno escluso la presenza in vasca di batteri e allora non si capisce perché non ne sia stata data notizia, anche per tranquillizzare l'ambiente; oppure i risultati hanno confermato la presenza di batteri. Ma in questo caso bisognerebbe spiegare perché si consente tuttora l'utilizzo delle piscine. In un caso o nell'altro - conclude - bisogna diradare questa cortina di silenzio".