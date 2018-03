Chiude in parità l'Ortigia contro il Savona

Si chiude in parità il mach dell'Ortigia contro il Savona, giocato oggi pomeriggio fuori casa, per un risultato di 9 a 9.

“Una prova esaltante considerando le condizioni con cui è maturata. Orgoglioso dei miei ragazzi che hanno mostrato grinta e tutto il loro valore. Un signor risultato in una piscina difficile contro una signora squadra. - commenta l'allenatore Stefano Piccardo - Considerando che abbiamo avuto due espulsioni per proteste, altri fuori per tre falli e l’infortunio finale di Giacoppo sostituito da Patricelli, credo di poter dire che i ragazzi sono stati fantastici. Ancora qualche errore di troppo in avanti, ma grande difesa.”