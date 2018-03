Canicattini Bagni, via a “Do you speak Culture?” il progetto Erasmus Plus

Si svolgerà in Italia, a Canicattini Bagni, dal 18 al 25 Marzo 2018, la prima mobilità del progetto Erasmus Plus KA02, che vede protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Verga” della città ospitare i loro coetanei europei per vivere una settimana ricca di laboratori multiculturali, visite guidate e varie attività.

I paesi partner coinvolti nel progetto, di durata biennale, sono Francia, Gran Bretagna, Romania, Slovenia e Italia. Il progetto ha come titolo “Do you speak Culture?” e approfondirà l’interculturalità e l’accettazione dell’altro “diverso” per lingua, cultura, religione, colore della pelle e tradizioni.

Gli studenti saranno ricevuti Martedì pomeriggio dal Sindaco Marilena Miceli e dall’Amministrazione comunale, e parteciperanno alle iniziative di “Tutti Inclusi”, il progetto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha finanziato al Comune di Canicattini Bagni, nell’ambito della XIV Settimana di azione contro il razzismo promossa dall’UNAR, e realizzato con l’imprese sociali che gestiscono strutture di accoglienza migranti, Passwork, La Pineta, Iris s.c.s e Il Sole s.c.s., e ancora l’Associazione Performing arts – creatività e sviluppo, la loro scuola, il 1° Istituto Comprensivo Statale “G. Verga”, il 4° Istituto Comprensivo Statale “Quasimodo” di Floridia e il CPIA (il Centro provinciale d’istruzione per adulti) di Siracusa.

La settimana prevede un programma ricco di attività e laboratori interculturali che metteranno in evidenza l’essere parte di un’Europa unita seppur con diverse religioni, culture e modi di vivere. I ragazzi visiteranno Taormina, l’Etna, Siracusa, Noto e Palazzolo Acreide dove saranno ospiti dell’Istituto Alberghiero per un pranzo tipico siciliano.

Non mancheranno momenti di visita del territorio canicattinese con un tour dei monumenti Liberty della città e una visita al locale Museo Civico Tempo.

Per gli studenti sarà sicuramente un'opportunità per migliorare le competenze linguistiche e per capire e sviluppare il concetto di cittadinanza europea.

Il progetto approvato all’Istituto “Verga” di Canicattini Bagni, diretto dalla Professoressa Alessandra Servito, offrirà, altresì, a docenti e studenti, una grande opportunità di conoscere ed analizzare i sistemi educativi europei, grazie allo scambio di esperienze nel campo dell'istruzione, di promuovere l'innovazione nei metodi e materiali pedagogici, adattandoli per integrare gli studenti che hanno bisogni educativi speciali o problemi sociali, di promuovere il sentimento di cittadinanza europea e cooperazione internazionale.