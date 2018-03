Akragas-Sicula Leonzio, imposti limiti alla vendita e al consumo di bevande

Si giocherà domani alle 14.30 allo stadio Nicola De Simone il derby di Lega Pro Akragas-Sicula Leonzio.

Per ragioni di sicurezza il Comune ha emesso un'ordinanza con la quale impone la somministrazione di “alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine” solo all'interno degli esercizi commerciali vietando di lasciare i contenitori all'esterno dei punti vendita. La misura ha validità in un raggio di 500 metri dallo stadio, a partire dalle 8 e fino alla conclusione della partita. Ai commerciati che violeranno l'ordinanza sarà comminata una multa di 100 euro; per i consumatori la contravvenzione può arrivare fino a 500 euro. In caso di inosservanza reiterata, i commercianti rischiano la chiusura dell'attività fino a un massimo di 15 giorni.