Siracusa, Lilt: domenica scende in piazza la prevenzione

Scende in piazza la prevenzione grazie alla Lilt Siracusa. Domani, 18 marzo, nelle piazze dei comuni Siracusani sarà allestito il gazebo informativo con tanto di punto info, ambulatorio o Laic.

Le attività cliniche gratuite di nutrizione riguardanti la Settimana della Prevenzione Oncologica Nazionale saranno svolte tutti i giorni, dal 19 al 23, presso gli ambulatori di Siracusa siti in viale Epipoli c/o Ospedale Rizza.

L'iniziativa rientra nella XVII edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica.