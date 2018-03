Siracusa, torna in città la Festa della Musica: chiamata agli artisti

Torna a Siracusa la Festa della musica il prossimo 21 giugno. Ad annunciarlo è Luigi Puzzo, presidente della Pro Loco Siracusa che quest’anno curerà l’organizzazione del famoso evento internazionale.

"Vista la complessità dell’organizzazione, è dunque evidente – prosegue Luigi Puzzo – che diventa fondamentale presentare in tempo la propria disponibilità a far parte di questo evento, in grado di trasformare per una sera Siracusa in una vera capitale dell’intrattenimento di qualità.

Gli artisti interessati non dovranno far altro che compilare un modulo online, disponibile sul sito ufficiale della Festa della Musica – spiega ancora il presidente della Pro Loco Siracusa Luigi Puzzo – in questo modo la proposta di progetto da parte dell’artista verrà trasferita direttamente all’organizzatore della città interessata, in questo caso la Pro Loco Siracusa. Successivamente saremo noi a richiamare tutti coloro i quali avranno presentato la richiesta per concordare le condizioni e confermare l’impegno".

Sul luogo scelto e sui dettagli non trapela ancora nulla, anche se il presidente Puzzo ha confermato che “il centro storico di Siracusa sarebbe la cornice ideale di un simile evento, ma il centro storico non è certamente soltanto l’isola di Ortigia...”.