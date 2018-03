Siracusa, la Casa delle farfalle: un turbinio di colori

Un'esplosione di colori e un turbinio di gioia: questo e molto altro è la "Casa delle farfalle", inaugurata questa mattina all'interno del Giardino Artemision.

Un'inaugurazione affollata e con molti bambini che sono così entrati in contatto con farfalle variopinte libere di volare in una rigogliosa vegetazione.

"Un'esperienza da vivere – ha detto il sindaco Giancarlo Garozzo, che ha tagliato il nasto rosso – che è bellezza ma anche conoscenza. Non sarà solo un'occasione per vedere specie a noi sconosciute dai colori più svariati ma una maniera per conoscere un mondo affascinante in tutto il suo sviluppo: dall'uovo al bruco fino alla crisalide e alla farfalla. Un'iniziativa di questo genere trova la sua collocazione naturale nel Giardino dell'Artemision, abbandonato ancora quattro anni fa e che abbiamo riqualificato e curato fino a farlo diventare uno spazio bellissimo che ospita eventi culturali e di richiamo turistico come quello di oggi".

Oltre che un esempio di turismo esperienziale, la “Casa delle farfalle” è stata realizzata secondo i criteri del turismo accessibile per consentire "come facciamo ormai da tempo a Siracusa – ha detto l'assessore Italia – la visita agevole alle persone con disabilità".