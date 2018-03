Priolo Gargallo, tentano di rubare ferro per i pannelli solari della piscina comunale

Sono stati sorpresi un minore e un uomo di 32 anni, C.A., entrambi con precedenti ed entrambi siracusani, mentre tentavano di asportare materiale ferroso. I due stavano rubando piastre in ferro, per un peso complessivo di 40 chilogrammi, utilizzate per fissare i pannelli solari situati sul tetto della piscina comunale del locale centro sportivo polivalente. La refurtiva è stata quindi interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.