Siracusa, Vinciullo: la sua candidatura e le sue liste

Un programma, due liste, un candidato a sindaco, Vincenzo Vinciullo, che ha presentato i suoi progetti per Siracusa. Lo ha fatto questa mattina, attorniato dai suoi fedelissimi, tutti pronti ad affrontare un'altra dura campagna elettorale. Le due liste, alle quali se ne aggiungeranno altre, sono Prima Siracusa con Vinciullo e Siracusa protagonista con Vinciullo.

"La città che vogliamo - ha dichiarato il candidato sindaco - è una città solidale, che non trascura le periferie a vantaggio del centro storico, ma che vuole trasformare e riqualificare l'una e l'altro e che vuole diventare capitale del Mediterraneo".

L'elenco degli interventi è presto fatto: Mazzarrona, Tivoli, la zona del Vecchio Lepre per poi passare alle infrastrutture che mancano come il nuovo ospedale, il tunnel tra Epipoli e la SS 124, la circonvallazione di Belvedere, quella di Cassibile, l'ultimazione di Corso Umberto e la rivalutazione dei tanti beni archeologici della città, "in grado - ha specificato Vinciullo - di far crescere ancor di più il comparto turistico, senza dimenticare il filone religioso".

Sul fronte delle urgenze, Vinciullo mette al primo posto quello della sicurezza con l'intenzione di realizzare un sistema di videosorveglianza a copertura del'intera città.

Per ciò che concerne, infine, la politica in senso stretto, in merito alla possibilità di dialogare con altre forze politiche, in primis con Forza Italia e Stefania Prestigiacomo, Vinciullo si è detto disposto ad incontrare chiunque, ricordando che lui è stato "il secondo candidato più votato alle ultime elezioni regionale, perse sol perché il partito non ha lavorato a dovere nelle altre province".