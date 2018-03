Siracusa, Ambasciatori del Limone di Siracusa Igp: mercoledì la presentazione

Sarà presentata mercoledì 21 marzo fra le 9.30 e le 12.30, all'Urban Center (ex Sala Randone), in via Nino Bixio 1, il progetto, "Ambasciatori del Limone di Siracusa IGP / Ambassadeurs du Citron de Syracuse IGP", che si prefigge lo scopo di accorciare le distanze fra la platea dei produttori di limone di Siracusa IGP e il mondo della ristorazione.

E' stato chiesto a circa 90 fra baristi, chef, pizzaioli, barman, e albergatori dislocati fra i nove quartieri della città di Siracusa, i nove comuni dell'areale di coltivazione del limone di Siracusa IGP, diverse regioni italiane e più aree della Francia, di realizzare un piatto, un cocktail, un gelato, una pizza con un campione del nostro prodotto fresco.