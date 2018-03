Siracusa, martedì l'inaugurazione della mostra Passio Domini

Sarà inaugurata il 20 marzo alle 11 la mostra dal titolo “Passio Domini”, che sarà allestita nella Sala Caravaggio della Soprintendenza, in Piazza Duomo.

A collaborare alla riuscita dell'evento l’Arcidiocesi di Siracusa, la Biblioteca Alagoniana e la Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa.

Nel percorso espositivo saranno presentati alcuni preziosi volumi della Biblioteca Alagoniana, messi a disposizione da Mons. Giuseppe Greco, che ne è il Direttore ed al quale si attesta la ricerca iconografica dei contenuti della Mostra. Si tratta di volumi a stampa, che spaziano cronologicamente dal 1583 al 1794 e di incisioni del XVIII secolo, periodo al quale risalgono anche un trittico in Cartagloria e ed alcuni pregevoli oggetti che illustrano, in maniera saliente, i momenti della Passione e della Resurrezione di Gesù Cristo.

La mostra resterà aperta fino a giorno 8 marzo