Serie C, l’Eurialo Siracusa a riposo “forzato”

Fine settimana di riposo “forzato” per l’Eurialo, che, per la diciottesima giornata del campionato di serie C di pallavolo femminile, avrebbe dovuto incontrare oggi in trasferta il Volley Club Etna. La squadra catanese, già battuta nella partita di andata, si è però ritirata dal campionato. Le verdeblù torneranno in campo sabato prossimo affrontando alla palestra “Pino Corso” il Militello, ultimo in classifica. I tre punti non dovrebbero sfuggire alle aretusee, in corsa per agguantare il terz’ultimo posto e disputare i playout salvezza.

Campionati giovanili

Dopo la squadra under 18, anche l’under 16 (entrambe guidate da Luca Scandurra) si è qualificata per la seconda fase di campionato, vincendo il girone provinciale. Giovedì ha battuto con un netto 3-0 in casa il Carlentini con parziali di 25-10, 25-11, 25-8. Divario netto e successo agevole per Maltese e compagne. Sulle 10 gare disputate, ne hanno vinte 9, perdendo una al tie-break. Hanno concluso il torneo al primo posto a quota 28 punti, 4 in più dell’Aurora.

"Aspettiamo ora di conoscere gli accoppiamenti ma sono fiducioso per il prosieguo dei due tornei – dice Scandurra - Le due squadre sono forti perché i loro organici sono formati da una dozzina di giocatrici che giocano insieme da due anni e molte di loro sono in pianta stabile in prima squadra. Tecnicamente dunque siamo molto più avanti delle altre e il fatto che molte di queste ragazze giocano in serie C dà loro la possibilità di esprimersi al meglio nel settore giovanile. Per questo motivo le nostre due under sono superiori, a livello provinciali, alle altre. Ora ci concentreremo per la seconda fase. L’obiettivo? Cercare di arrivare il più lontano possibile, pensando però ad una partita alla volta. Ci sarà ora una seconda fase da giocare al massimo delle nostre possibilità e poi eventuali altri due step prima di arrivare alla finale regionale". Il cammino è ancora lungo ma l’Eurialo sogna di arrivare in fondo.