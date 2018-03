L'Ortigia freme, domani la sfida contro il Savona

La squadra di pallanuoto Ortigia è partita nel primo pomeriggio verso la Liguria, dove domani affronterà il Savona alle 14.30.

"Savona è uno dei campi più difficili della serie A. – sottolinea il tecnico biancoverde Stefano Piccardo - Solo la Canottieri è riuscita a passare. I liguri sono un’ottima squadra e lo dimostra il fatto che, negli ultimi tre anni, ha centrato sempre la Final six. È una squadra strutturata e di ottimo livello. Hanno un buon portiere, Soro, un serbo naturalizzato brasiliano; un ottimo mancino croato che sostiene la parte sinistra del gioco. E poi, soprattutto, è una squadra allenata bene.

Noi saremo ancora privi di Siani e andiamo coscienti di dover affrontare una battaglia sportiva. Ci sono ancora nove partite, tra le tante trasferte questa è sicuramente tra le più complicate. Se dobbiamo coltivare, però, il sogno della final six non possiamo pensare di tirarci indietro".

"È una di quelle partite che si vogliono giocare. – ammette senza mezzi termini Marko Jelaca - Di quelle che aspetti per gran parte del campionato. Sarà una bella sfida, tra quarta e quinta. Due squadre che stanno facendo bene. Loro vorranno rifarsi della sconfitta di Catania e tornare a fare punti.

Sarà una partita fisicamente dura, molto maschia. Ma credo che la nostra squadra è pronta anche per questa trasferta".