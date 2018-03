Noto, litiga con una coetanea e finisce in ospedale

Litiga con una coetanea, minorenne, e finisce in ospedale. E' accaduto ieri sera: i Carabinieri sono stati chiamati ad intervenire all'ospedale Trigona di Noto dalla madre della vittima. I motivi del gesto sono ancora da chiarire, ma sarebbero riconducibili ad incomprensioni relative ad un amico in comune. Sono in corso gli accertamenti per identificare l'altra ragazza.