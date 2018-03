Avola, trovato in possesso di droga, armi e munizioni: ai domiciliari

Armi, droga e munizione. Questo quello che i Carabinieri di Noto hanno rinvenuto a seguito di perquisizione domiciliare a carico di G.C., incensurato di 43 anni, il quale è stato denunciato.

Non ha fatto alcuna resistenza alle perquisizioni dei militari che hanno trovato 30 grammi di hashish con tanto di materiale adatto al confezionamento, 10 grammi di cocaina. In più i Carabinieri hanno sequestrato, 115 cartucce calibro 20, 63 cartucce calibro 12 e 5 proiettili calibro 9x21.

L’uomo non è riuscito a dare spiegazioni circa la loro provenienza. In più l'uomo è risultato sfornito da porto d'armi. L'uomo è stato tradotto ai domiciliari.