Siracusa, operazione anti degrado in due aree del capoluogo: rimossi rifugi di extracomunitari e senzatetto

Operazione anti degrado ieri pomeriggio a Siracusa. I Carabinieri, collaborati da personale dell'Igm sono intervenuti in quelle aree della città dove di solito trovano rifugio senzatetto o extracomunitari, alcuni dei quali con dipendenze da alcool e stupefacenti, che ogni notte dormono su giacigli improvvisati in pessime condizioni igienico sanitarie. Le zone di intervento sono state Viale Montedoro e via Regina Margherita, diventati un dormitorio improvvisato per senza tetto. Sul posto sono stati rinvenuti materassi, coperte, utensili ed effetti personali. Le persone trovate sul posto sono state informate dai militari dell'Arma sulle opportunità offerte dai servizi sociali per poter usufruire di una sistemazione più igienica e dignitosa. Il personale dell’IGM ha quindi portato viae dopo ha ripulito e disinfettato le aree. I controlli continueranno per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e per aiutare i senza tetto locali a trovare sistemazioni dignitose.