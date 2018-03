Siracusa, furto di infissi in alluminio in zona Lido Sacramento

Ancora due villette nella rete dei ladri in zona Lido Sacramento. Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Ortigia hanno arrestato in flagranza di reato Sebastiano Giuffrida, 29 anni, siracusano disoccupato con precedenti, e Orazio Breci, 32 anni siracusano disoccupato con precedenti, entrambi accusati di furto in concorso.

I due sono stati sorpresi ad asportare 15 infissi in alluminio per un peso di 150 chili, più altri capi di abbigliamento e piatti in ceramica.

I due sono stati trovati in possesso anche di vari oggetti atti allo scasso. L’intera refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. I due sono stati tradotti ai domiciliari.