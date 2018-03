Siracusa, encomio per un medico e un infermiere dell'Umberto I°

Encomio per il dirigente medico Dario Chiaramida e per l’infermiere professionale Vincenzo Vaccaro del Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Grazie al loro tempestivo intervento, è stata salvata la vita all’accompagnatore di una paziente che, mentre attendeva in sala di attesa, è andato in arresto cardiocircolatorio.

La cerimonia di consegna dei due encomi si è svolta oggi nella sala conferenze dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Presenti assieme al commissario, il direttore sanitario Anselmo Madeddu, il direttore amministrativo Giuseppe Di Bella, il direttore sanitario dell’ospedale Giuseppe D’Aquila e il direttore del Pronto soccorso Carlo Candiano.

“E’ con vivo compiacimento – ha detto il commissario Salvatore Brugaletta – che ho accolto la proposta di encomio del dottore Candiano per questi due validi collaboratori, quale segno di riconoscimento per la professionalità, l’umanità e lo spirito di prontezza che ne ha caratterizzato l’operato, affinché serva anche da esempio a tutti gli altri validi e giovani collaboratori, medici ed infermieri".