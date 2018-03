Siracusa, in pagamento buoni libro scuole medie 2016/2017

Da lunedì 19 marzo saranno in pagamento, presso tutte le filiali della banca Unicredit, i buoni libro per l'anno scolastico 2016/2017, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Nè dà notizia l'assessore alle Politiche scolastiche Roberta Boscarino.

Per evitare eccessive code agli sportelli, è preferibile che nella prima settimana si rechino in banca gli utenti il cui cognome va dalla lettera A alla M, e nella seconda gli utenti il cui cognome va dalla lettera N alla Z.

Gli interessati dovranno essere muniti di documento d’identità e codice fiscale.