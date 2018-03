Siracusa, l'Insolera secondo alla finale di “Crea la tua impresa”

Secondo posto per l'Insolera di Siracusa alla finale del Business Game “Crea la tua impresa” promosso dalla LIUC – Università Cattaneo di Castellanza.

Il gioco consiste nella simulazione di un anno di vita di un’azienda, è un esempio di learning by doing, interattivo e innovativo, che offre agli studenti l’occasione per apprendere e applicare alcuni principi generali di funzionamento delle imprese.

Nella prima fase, che ha avuto inizio nel mese di gennaio, gli studenti hanno giocato “in remoto”. Oggi si è tenuta la finalissima. I partecipanti si sono sfidati attorno al caso di un’azienda tessile specializzata nella produzione di jeans e fondata negli anni ‘90, lavorando come sempre con l’obiettivo di massimizzare il valore dell’azienda tenendo conto di elementi quali margine operativo, politiche di assunzione, tasso di crescita degli investimenti e risultati finanziari attraverso un’oculata gestione degli approvvigionamenti, della produzione, del marketing e delle vendite.