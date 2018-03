L'onorevole Giovanni Cafeo firma ddl Lantieri sull’Alzheimer

“Ho apposto con convinzione la mia firma al DDL presentato dall’Onorevole Luisa Lantieri lo scorso 4 marzo avente per tema < >”.

Lo dichiara l’Onorevole Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive.

“Nel corso della campagna elettorale abbiamo trattato con attenzione le tematiche legate ai giovani ma anche quelle dedicate alla terza età, uomini e donne che rappresentano non un peso ma una risorsa per la società, sia dal punto di vista umano grazie al loro insostituibile bagaglio di esperienze sia, purtroppo, economico vista la naturale funzione di ammortizzatore sociale che spesso i nonni esercitano per molte famiglie in difficoltà”.

“E’ per questo che il Disegno di Legge sull’Alzheimer e le altre forme di demenza, proposto dalla collega On. Lantieri – prosegue l’On. Cafeo – non può che trovare il massimo sostegno oltre che un impegno serio affinché in aula venga trovata la più ampia condivisione.

Il testo presenta infatti alcune novità importanti dal punto di vista della prevenzione e della cura, come l’istituzione dei CTD “Centri territoriali demenze”, creati < > ma con l’ulteriore fondamentale compito di <

>. Viene inoltre introdotta la figura del “care manager” destinato a coordinare gli interventi del piano assistenziale ed individuare il responsabile della presa in carico del malato, il tutto in un’ottica di armonizzazione con la rete dei servizi”.

“Si tratta dunque – conclude Cafeo – di una buona legge che ci auguriamo possa trovare rapida calendarizzazione in Aula e una conseguente ampia e trasversale maggioranza”.