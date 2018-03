Siracusa, domenica ecologica e raccolta differenziata: le critiche di Grienti

Domenica ecologica e raccolta differenziata in Ortigia: due temi sui quali il consigliere circoscrizionale, Raffaele Grienti è molto critico nei confronti dell'amministrazione comunale.

"E' il metodo che lascia a desiderare scrive in una nota - va bene provare a ripulire il quartiere dai gas di scarico delle macchine, ma così si penalizzano i residenti, che non potranno circolare liberamente con le proprie auto. Credo inoltre - insiste - che una giornata ecologica che si rispetti abbia senso se dura almeno il doppio delle ore".

Sulla raccolta differenziata Grienti non è d'accordo sul nuovo orario di conferimento, dalle 5 alle 8: "Sarebbe stato più giusto - afferma - prevedere un orario più comodo, come quello delle 9 o 9,30. Di positivo c’è che finalmente che si sta procedendo con i controlli - conclude - ma non vedo per strada i 47 volontari del settore ambiente che avrebbero dovuto operare per far rispettare le norme".