Siracusa, Vinciullo: "Il 10 giugno coincide con esami di Stato, spostare data elezioni"

Il 10 giugno non si può andare alle urne per le elezioni amministrative perchè la data coincide con gli esami di Stato, quindi è necessario posticipare al 17 giugno oppure anticipare al 3 giugno. Questo l'allarme che lancia Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale e attuale candidato sindaco al comune di Siracusa.

"I locali scolastici destinati a seggi elettorali - spiega - sono contemporaneamente utilizzati per le 3 prove scritte, in quanto il 25 si celebra la terza prova. e poi conclude - E’ evidente che non è possibile spostare gli esami, che si tengono, in Italia e nel resto del mondo, dove ci sono istituti italiani".