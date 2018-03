Siracusa, Garozzo: "sì ai lavori al Pippo Di Natale"

"Giorno 3 aprile, iniziano il lavori di manutenzione straordinaria del campo scuola Pippo di Natale, un altro importante risultato per la città" - ad annunciare la notizia è il sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo. In un lungo post su facebook scrive: "La struttura dopo parecchi anni riavrà il certificato di omologazione per disputare gare ufficiali a livello internazionale. Ora mi direte perché si sta intervenendo su tutti gli impianti sportivi della città e non sulle strade? Bene, la risposta e’ semplice, gli impianti sportivi sono finanziati da Coni, ministero dello sport e credito sportivo, abbiamo interloquito in più occasioni con il Ministero e abbiamo partecipato ai bandi e li abbiamo vinti, siamo tra le prime città italiane per investimenti sugli impianti sportivi. Non esistono bandi regionali, nazionali ed europei, per le manutenzioni stradali. Quindi sono fondi reperiti con una specifica destinazione. Solo per opportuna conoscenza e per chi ama lo sport, un intervento di queste dimensioni, su tutti gli impianti sportivi della città, di proprietà comunale, non si faceva dai tempi di Concetto Lo Bello".

"Siamo intervenuti - continua - sullo stadio Nicola De Simone, i lavori della struttura sportiva di belvedere sono in corso, partiranno a breve quelli del pippo di natale come già scritto e quelli della struttura sportiva di cassibile. Successivamente con fondi già stanziati partiranno i lavori delle strutture sportive di Via Pachino e Via Lazio.

Per la cittadella dello sport invece ci siamo avvalsi dell’aiuto di privati.

Stiamo ristrutturando radicalmente tutti gli impianti sportivi della città.

Inutile dirvi l’importanza di avere strutture sportive funzionanti, sicure e omologate, che rispettano tutti gli standard di Legge, anche al fine di poter ospitare come già accaduto, per i mondiali di canoa polo, eventi internazionali importanti".