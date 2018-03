Siracusa, traffico di gasolio tra Italia e Libia: confiscati 100.000 chili di carburante di contrabbando

Confiscato dalla Guardia di Finanza il gasolio sequestrato nell’Operazione Indonesia. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

A ottobre del 2017 le unità navali delle Fiamme Gialle individuarono la Motonave “GRAIN M”, battente bandiera del Togo, nelle acque antistanti la riserva di Vendicari. Il Comandante dell’imbarcazione non fu in grado di esibire il manifesto di carico e fu accertato che la Motonave trasportava un ingente quantitativo di carburante, privo di documentazione attestante la provenienza. I Finanzieri scortarono la Motonave presso il Porto Grande di Siracusa, per essere sottoposta a “visita doganale” con la collaborazione dei Funzionari Doganali, che permise di rinvenire, un enorme quantitativo di carburante stipato all’interno di 3 cisterne convenzionali, posizionate nella zona maestra dell’imbarcazione e all’interno di un doppio fondo ricavato nella zona di sentina, sotto la linea di galleggiamento del natante, per circa 100.000 chilogrammi. L’ispezione doganale, condotta anche mediante l’utilizzo delle unità cinofile, consentì, inoltre, di rinvenire 11 chilogrammi di sigarette e 31.000 euro circa, considerato provento della attività illecita di contrabbando di oli minerali. Il comandante della Motonave J.A.T. di anni 25, fu sottoposto a fermo per contrabbando di olii minerali e di tabacchi lavorati esteri e per riciclaggio.I quattro componenti dell’equipaggio furono denunciati per favoreggiamento personale.

I proventi della vendita del carburante confiscato sono stati destinati alle casse dello Stato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Motonave è stata dissequestrata e restituita al Comandante Indonesiano, che nei prossimi giorni lascerà le acque territoriali unitamente al suo equipaggio.