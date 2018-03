Una siracusana in lizza per partecipare al Concertone del I° maggio

Un'artista siracusana tra i 150 emergenti che concorrono per esibirsi in occasione del Concertone del Primo Maggio a Roma. Si tratta di Luicia De Luca, 28 anni, premiata in occasione del contest musicale “Sanremo New Talent” al Palafiori di Casa Sanremo.

Da ieri tutti e 150 artisti selezionati saranno presenti e visibili con un proprio videoclip sul portale vetrina primomaggio.net/1mnext , in cui il pubblico del web potrà manifestare la propria preferenza. A rappresentare Lucia De Luca, una giovane realtà siracusana, The Web Engine, che invita i siracusani a votare la De Luca.