Turismo e disabilità, Avola aderisce all'iniziativa "Bandiera Lilla"

Accessibilità e fruibilità massima anche per i disabili. In quest'ottica il comune di Avola aderisce all'iniziativa "Bandiera Lilla 2018-2019".

Inizierà adesso il processo di valutazione che è già passato dalla compilazione di un questionario on line e procederà adesso con un'analisi territoriale sui parametri di valutazione riferiti alla possibilità di ospitare turisti con disabilità motoria, visiva, uditiva e con patologie alimentari.

"Continuiamo con il percorso già intrapreso per avere una città accogliente per tutti – dice il sindaco di Avola, Luca Cannata – questa adesione ci porterà a essere un territorio aperto a tutti confermando gli impegni presi già con l'evento “Equilibri, siamo tutti diversi” che teniamo ogni anno".