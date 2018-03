Siracusa, Sci-Tech Challenge: gli studenti del Corbino si piazzano secondi

Si posiziona al secondo posto il liceo Corbino di Siracusa nella sfida nazionale di Sci-Tech Challenge, il programma didattico sviluppato a livello europeo da Junior Achievement e dal Gruppo ExxonMobil.

Ad aggiudicarsi il primo posto sono stati gli studenti Gabriele Cialdea, Giulia Cunsolo, Chiara Ferilli, Fancesco Loporcaro e Nicole Nobili del Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro di Roma il cui progetto è stato apprezzato dalla giuria per aver pensato ad una buona soluzione che sfruttasse le infrastrutture già esistenti, l’originalità delle fonti alternative prescelte e per aver realizzato un’analisi dettagliata dei costi associati al piano presentato.

Terzo posto, invece, per il Liceo Scientifico Giordano Bruno di Albenga.

La sfida nazionale, che si è tenuta a Roma ieri ed oggi, rappresenta il cuore del programma ed è una vera e propria “maratona” a cui hanno preso parte 50 liceali provenienti da diverse Regioni d’Italia.

Suddivisi in gruppi, gli studenti sono stati chiamati a sfidarsi nello sviluppo di un progetto applicato al sistema dei trasporti in occasione di un grande evento sportivo e, nel corso dell’attività, hanno avuto l’opportunità di consultarsi con esperti della Esso Italiana e della SARPOM che hanno offerto loro il proprio supporto nel facilitare il lavoro di gruppo, l’analisi e la valorizzazione delle idee.