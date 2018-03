Siracusa, "Io sono persona: dalla migrazione all’integrazione": sabato il dibattito

“Io sono persona: dalla migrazione all’integrazione”. È questo il tema del convegno organizzato dal Kiwanis, distretto Italia-San Marino, e in programma sabato prossimo, 17 marzo, a partire dalle ore 9 nel salone “Signorelli” della Camera di Commercio.

Dopo la presentazione del territorio, affidata al saluto delle autorità, il Convegno che proporrà una serie di esperienze. Da quella del Service Europeo Happy Child, affidata al Chair Distrettuale Giancarlo Bellina, al Contrammiraglio Nicola De Felice, comandante marittimo Sicilia, e poi gli interventi di Giulia Trabucco, responsabile Unicef per la filantropia strategica, di Salvatore Brugaletta, direttore sanitario ASP Siracusa, di Carla Trommino, Garante dei diritti dell’infanzia, di Rita Gentile, per le famiglie affidatarie, di Francesco Cannavà, sulla figura del tutore e del volontariato, e del direttore del Consorzio Cioccolato di Modica, Antonino Scivoletto, sull’apporto dato al progetto Happy Child.

Le conclusioni saranno affidate al Governatore del Kiwanis Distretto Italia-San Marino, Giuseppe Cristaldi.