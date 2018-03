Canicattini Bagni, un concerto per le donne di Sara Di Luciano

Un “concerto per le donne” del giovane soprano Sara Di Luciano, accompagnata al piano dal padre, il Maestro Rosario Sergio Di Luciano, ha chiuso, la scorsa domenica a Palazzo Messina Carpinteri, con “Armonie Liberty”, manifestazione curata dal Museo Civico Tempo, gli appuntamenti di “Marzo per le Donne”, promosse dall’Amministrazione comunale di Canicattini Bagni per ricordare e celebrare la Giornata internazionale della Donna e sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

Tra i brani eseguiti da Sara Di Luciano e dal padre, molto apprezzati ed applauditi dal numeroso pubblico presente: “La serva padrona” di Giovan Battista Pergolesi; “Dido and Aeneas” di Henry Purcell; “Giulio Cesare” di Georg Friedrich Handel; “Le nozze di Figaro” di W.A. Mozart; “Don Giovanni” di W.A. Mozart; “Il barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini; “Carmen” di Georges Bizet; ed uno zibaldone brasiliano.